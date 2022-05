Tutto pronto per la prossima pandemia?

di Stefano Pezzola

Il Financial Times è un quotidiano economico-finanziario britannico di proprietà della holding giapponese Nikkei, specializzato in cronaca finanziaria e analisi dell’attualità economica.

Dalla sede di Londra, a firma dei giornalisti Sarah Neville e Hannah Kuchler, ha pubblicato un articolo dal titolo “Bill Gates chiede al team di sorveglianza globale di individuare le minacce pandemiche”.

QUI sotto il link all’articolo:

https://www.ft.com/content/c8896c10-35da-46aa-957f-cf2b4e18cfce

“Siamo ancora a rischio che questa pandemia generi una variante che sarebbe ancora più trasmissiva e ancora più fatale – ha dichiarato Gates – non è probabile, non voglio essere una voce di sventura e oscurità, ma è molto al di sopra di un rischio del 5% che questa pandemia, non abbiamo nemmeno visto il peggio“.

Il fondatore e filantropo di Microsoft, che nel 2015 aveva avvertito pubblicamente che il mondo non era pronto per l’inevitabile prossima pandemia, ha ribadito la sua proposta per il Global Epidemic Response and Mobilization che dovrebbe a suo dire essere gestita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Mentre la guerra in Ucraina domina l’agenda internazionale, Gates ha esortato i leader globali a non perdere di vista la crisi sanitaria.

Ha chiesto maggiori investimenti per prevenire future pandemie.

“Mi sembra assurdo non guardare a questa tragedia a nome dei cittadini del mondo, facendo investimenti“, ha concluso Gates.

L’OMS secondo Gates ha meno di 10 persone impiegate a tempo pieno che lavoravano sull’epidemia, ma anche quelle persone sono distratte da altre attività.

L’attuale finanziamento dell’OMS non è affatto idoneo per affrontare future pandemie.

“C’è un urgente bisogno di vaccini più duraturi che blocchino l’infezione, perchè l’attuale pandemia rappresenta una minaccia”.

Non lo affermo certo io ma l’illustre e menagramo filantropo statunitense William Henry Gates III.