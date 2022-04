Ugo Humbert: “dopo il vaccino Covid-19 ho crampi ovunque”

di Stefano Pezzola

Ugo Humbert (classe 1999) è un giovane tennista francese al 46esimo posto del ranking dell’ATP Tour.

Desideroso di divertirsi sulla terra, quest’anno non ha iniziato la sua stagione con una vittoria.

Battuto da John Millman lo scorso anno a Montecarlo, il francese è stato dominato ancora una volta allo spagnolo Pedro Martinez, 45° nell’ATP.

In una conferenza stampa, Humbert è stato comunque piuttosto positivo sul suo livello di gioco.

Rassicurante dopo mesi di difficoltà, soprattutto dopo il suo vaccino di fine 2021.

“Ho avuto due buoni set, quindi cercherò di mantenere il positivo. È una bella sfida” ha dichiarato.

“Ho prodotto un certo tennis che non producevo da molto tempo. Ho perso un po’ di concentrazione alla fine. Delusione per non averlo spinto al terzo set. Ho avuto dei momenti molto difficili. Ho giocato così tanto non stando bene che ora ho una mancanza di fiducia. Cerco di trovare soluzioni ogni giorno. Non proiettarmi, sii solo nel presente”, ha ribadito.

Dieci giorni dopo il vaccino, avevo crampi ovunque. La fine della stagione è stata terribile.

Humbert è tornato sui mesi difficili e sulla possibile spiegazione legata al vaccino.

“Non sono un medico – ha ricordato – abbiamo fatto tutti i test possibili. Non è stato trovato nulla. I medici hanno detto che potrebbe esistere un collegamento con il vaccino, ma non ci può essere certezza. 10 giorni dopo il vaccino, avevo crampi ovunque. La fine della stagione è stata terribile. Ho reagito di nuovo al Covid in Australia e ho forzato troppo. Non sono l’unico sportivo che ha problemi dopo il vaccino. Voglio davvero andare avanti. Non voglio più parlarne”.