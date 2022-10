Il 30 novembre 2022 la Corte Costituzionale presieduta da Silvana Sciarra – prima donna eletta dal Parlamento come Giudice presso la Corte costituzionale italiana – si pronuncerà sull’obbligo vaccinale contro il Covid-19.

La Presidente della Corte – eletta il 20 settembre 2022 – ha ricoperto il ruolo di Professore ordinario di Diritto del Lavoro e Diritto Sociale Europeo presso l’Università di Firenze e l’Istituto Universitario Europeo ed è Professore Emerito nell’Università di Firenze.

Il dibattito sul versante vaccini e pandemia sembra indirizzato verso una linea di buon senso, con molte personalità del mondo accademico e giuridico che negli ultimi mesi hanno esternato posizioni contrarie alla narrazione dominante.

Ecco adesso arrivare un’Onda Consapevole con il fine di cercare di riunire tutti coloro che da quasi tre anni si battono per ripristinare lo proprie libertà e diritti fondamentali.

Al seguente link è possibile scaricare il programma in formato pdf (#OndaConsapevole).

Il 30 novembre 2022 è ormai vicino.

La Suprema Corte è chiamata ad esprimersi in merito alla legittimità dell’obbligo vaccinale e nessun quotidiano mainstream negli ultimi mesi ne parla.

Da qui nasce l’Onda Consapevole, per iniziativa di un gruppo umbro che vuole far partire un flusso di consapevolezza in vista di questa importante scadenza!

Così il 22 e 23 ottobre partirà da Terni una manifestazione con ospiti, relatori, spettacoli ed un concerto di Povia, dove si autogenererà l’onda per poi propagarsi in ogni città del nostro paese.

L’obbiettivo sono le sedi delle varie Corti d’ Appello regionali.

Verranno organizzati nel prossimi giorni sit- in pacifici e civili di fronte alle Corti di Appello in ogni regione, alla presenza di Magistrati consapevoli che hanno redatto un importante documento, sintetizzando tutte le sentenze che in questi anni hanno ribaltato le decisioni assunte dal governo in merito alla compressione dei diritti fondamentali.

Un documento che uscirà pubblicamente a fine di ottobre sia in forma scritta che digitale e verrà distribuito gratuitamente a tutte le varie Corti di Appello.

Tutti i cittadini sono chiamati a partecipare, da Nord a Sud e nelle Isole.

I Magistrati di buona volontà debbono percepire e sentire la presenza di tantissimi cittadini consapevoli che stanno vigilando.

Non potranno essere prese decisioni politiche in materia strettamente sanitaria e non potranno essere piu’ compressi i diritti fondamentali delle persone.

Onda Consapevole vigilerà sulle prossime decisioni della Corte Costituzionale.