Ursula von der Leyen: “abbiamo strumenti se in Italia si va verso direzione difficile”

“Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rispondendo a una domanda a Princeton sul possibile risultato delle elezioni in Italia.

E dire che la Commissione europea non è stata in grado ancora di trovare gli sms che si scambiarono Ursula von der Leyen, e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, durante le trattative per la fornitura all’Europa dei vaccini anti-Covid?

Ne ho già scritto il 21 luglio 2022 (vedi link sotto):

Dove sono finiti gli SMS tra Ursula von der Leyen ed il Ceo di Pfizer Albert Bourla per fornitura di 1,8 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid?

Gentilissima Ursula von der Leyen ma era davvero meglio se stava zitta

Non credo che dobbiamo essere liberi di scegliere i governanti che crediamo opportuno?

Magari poi chi andrà al governo del Paese Italia potrà decidere se violare i vincoli di bilancio, contravvenendo agli obblighi sottoscritti con la Comunità Europa e soltanto in quel caso Lei potrà dire la sua.

Credo si chiami Democrazia.

Nel frattempo per favore renda pubblici i contratti da Lei sottoscritti con Pfizer, perchè anche questo – magari Le sembrerà bizzarro – è un principio su cui si basa la Democrazia: si chiama trasparenza.