Vera Sharav: “come l’eugenetica porta al genocidio”

di Stefano Pezzola



Vera Sharav è una sostenitrice pubblica dei diritti umani e fondatrice e presidente dell’Alliance for Human Research Protection (AHRP).

Come sopravvissuta all’Olocausto ricorda spesso di aver avuto precedenti esperienze personali di regimi totalitari.

Durante la sua testimonianza resa il 6 marzo 2022 al Grand Jury Proceedings ha affermato quanto segue, e mi ritorna alla mente un mio articolo del 18 settembre 2021 che puoi rileggere sotto:

https://www.arezzoweb.it/2021/i-vaccini-anti-covid-19-violano-il-codice-di-norimberga-518094.html

“Come sappiamo, l’onestà non si trova da nessuna parte all’interno del governo dominato dalle aziende e delle agenzie di sanità pubblica. Così, per due anni, siamo stati tutti sottoposti alle armi psicologiche che i nazisti usavano per mantenere uno stato di paura e terrore. Le orribili scene della polizia in uniforme nera che attacca brutalmente i manifestanti nelle città europee, a Ottawa, in Australia e in Israele. Queste scene sono ricordi assolutamente dolorosi dell’Olocausto. L’obiettivo dei nazisti di allora e oggi in realtà esattamente lo stesso. Ottenere il controllo sulla vita delle persone, condizionandole a obbligandole ad obbedire alle direttive del governo, qualunque cosa accada. L’eugenetica è stata creata dai segmenti elitari della società e anche dagli oligarchi corporativi e dai funzionari governativi corrotti, e questo è più importante. Gli eugenetici britannici hanno fornito il fondamento teorico che è stato poi usato per giustificare la disuguaglianza sociale ed economica, per legittimare la discriminazione e l’apartheid, così come la violenza contro i dissidenti. Ma sono stati i baroni ladri americani a fornire i mezzi finanziari, pratici, che hanno messo in moto le politiche pubbliche e la legislazione sul controllo della popolazione. Nel 1915, una joint venture eugenetica fu organizzata da John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Alexander Graham Bell, che inventò il telefono, e la signora E. H. Harriman, madre del futuro statista Avril Harriman. Hanno finanziato una massiccia campagna di lobbying per l’emanazione di leggi per sterilizzare coloro che ritenevano inadatti. Le leggi sulla sterilizzazione sono state emanate per la prima volta in 28 Stati. Negli Stati Uniti, il loro obiettivo era quello di sterilizzare il 10% della popolazione americana. Erano 15 milioni di americani. Questo doveva essere realizzato con il pretesto di migliorare la salute pubblica e la razza umana. Le leggi statunitensi sulla sterilizzazione sono servite come sapete come modello per le leggi naziste sull’igiene razziale”.

Puoi vedere l’intervento integrale al seguente link: https://archive.org/details/grand-jury-proceeding-date-06

Dopo la testimonianza di Vera Sharav, il Grand Jury Proceedings nella persona di Reiner Fuellmich ha ricordato che “ci prenderemo una breve pausa di due settimane. E durante questa pausa, ascolteremo alcune testimonianze perché è sempre importante acquisire più prove. Riassumeremo tutte e sei le sessioni che abbiamo avuto modo di registrare in clip di 20 minuti che saranno più facili da ascoltare”.

Alla fine delle prossime due settimane, arriveranno le discussioni conclusive, e poi ci sarà il voto popolare: la giuria dovrà decidere se gli imputati saranno incriminati o meno.

Potremo seguire tutto su: https://www.grand-jury.net

Chi sono gli imputati?

Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bill Gates, BlackRock e Pfizer.