𝐕𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝟐𝟐° 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 ❞𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐢❞

Si avvicina la nuova edizione del ๐‚๐จ๐ง๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข๐š๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ โž๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐†๐ข๐ฎ๐›๐ข๐ฅ๐ž๐ขโž organizzato in collaborazione tra FIDAPA BPW Italy Alta Valle del Tevere e Centro Studi Musicali della Valtiberina. In giugno si terranno infatti le preselezioni online e il 2 e 3 settembre si svolgerร la fase finale in presenza presso l’Auditorium di Santa Chiara, passando attraverso le audizioni dei concorrenti finalisti e la proclamazione dei vincitori seguita dalla cerimonia di premiazione e il concerto dei vincitori. Saranno momenti avvincenti segnati sicuramente da esecuzioni di alto livello come รจ sempre stato in passato.

Nell’attesa, il ciclo Musica al Centro sta proponendo i concerti di alcuni dei concorrenti che si sono distinti nelle precedenti edizioni del concorso. Abbiamo iniziato domenica scorsa con il bellissimo concerto del pianista Danis Pagani che di fronte ad una sala gremita di pubblico e alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Sansepolcro Francesca Mercati, ha eseguito con slancio e totale padronanza strumentale un programma di elevato contenuto tecnico ed espressivo. Prolungati e calorosi gli applausi del pubblico.

Avremo poi altri 2 appuntamenti sempre con giovani pianisti passati attraverso il nostro concorso: si tratta di Alessandro Mennini, vincitore di una borsa di studio nel 2017 per la sezione “Marco Gennaioli”, che sabato 25 marzo si presenterร in duo con la violinista Livia Stefani, e il giovanissimo Edoardo Fulginei Riganti, vincitore della sezione “Paola Baschetti” nell’ultima edizione (anno 2021) che si esibirร domenica 14 maggio.

Infine un evento di grande rilievo in prossimitร dell’inizio delle fasi finali del concorso: il pianista belga Johan Schmidt, personaggio di assoluto rilievo internazionale che farร parte della giuria del concorso, terrร in agosto una masterclass per il nostro Centro Studi Musicali con un suo concerto finale domenica 20 agosto sempre presso l’Auditorium di Santa Chiara.

Quindi un crescendo di emozioni assieme ad altri importanti eventi che avremo cura di segnalare momento per momento.

Per tutti gli eventi l’ingresso รจ libero.