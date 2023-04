All Misericordia di Arezzo un incontro sulle tecniche di “descalation” durante il soccorso

Sono molti di più di quanti si può pensare gli interventi che i soccorritori devono attuare in presenza di pazienti propriamente psichiatrici o pazienti che momentaneamente hanno stati di ansia e agitazione anche pericolosi.

Per questo è fondamentale che anche i soccorritori, come quelli della Misericordia, conoscano a fondo il problema e le modalità di intervento. Soprattutto quando questi interventi sono durante soccorsi d’emergenza.

Presso la sede della Misericordia di Arezzo si è tenuto un apposito incontro formativo con la collaborazione attiva del Dr. Umberto Serafini, coordinatore infermieristico e del Dr. Giampiero Di Piazza, Direttore del reparto di SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) della nostra Asl.

L’obiettivo: individuare le tecniche di descalation del comportamento aggressivo. Dopo una parte introduttiva e d’inquadramento generale svolta dalla Dr.ssa Martina Della Bella per chiarire “chi è il paziente psichiatrico”, i due specialisti e altro personale del reparto SPDC hanno affrontato e istruito sulle tecniche più idonee per poter arginare e gestire la crisi.

Per i soccorritori diventa fondamentale avvalersene sia con i pazienti propriamente psichiatrici, già conosciuti e in cura, sia anche in tutti quei risvolti di agitazione, ansia e aggressività che possono manifestarsi in qualsiasi intervento di soccorso, magari a carico di familiari o congiunti del paziente che viene soccorso.

Questo è stato il primo incontro della serie “Imparare a volersi bene – la psicologia al servizio della qualità della vita”, corso diretto dalla psicologa Martina Della Bella a partecipazione gratuita e aperto a tutti.

Il prossimo incontro è in programma per mercoledì 3 maggio, dalle ore 21,00 alle ore 23,00. Si parlerà di “Genitorialità e stili di genitorialità”. In apertura sarà proiettato un cortometraggio genitori-figli (l’arte di educare con gioia). Poi, con l’ausilio di slide, la Dr.ssa Della Bella, dimostrerà che alcune volte si sfocia verso un “potere” di entrambi i genitori verso i propri figli. Con la possibilità di creare conseguenze di strapotere nei figli stessi.

Un breve cenno sulla teoria di “attaccamento” (Bowlby) e infine si passarà agli effetti che hanno gli stili genitoriali sia sui genitori che sui figli (autoritario, permissivo, trascurante, rifiutante, autorevole) ripreso dalla teoria della Baumrind.