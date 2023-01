“Arbitrario, illegittimo e nullo” l’obbligo vaccinale per i sanitari nello Stato di New York

di Stefano Pezzola

La Corte Suprema dello Stato New York con una sentenza del 13 Gennaio 2023 n. 008575/2022 ha dichiarato arbitrario, illegittimo e nullo l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per i sanitari, dato che i farmaci mRNA non prevengono la trasmissione del virus.

Al seguente link la citata sentenza in formato pdf.

Suprema Corte di New York 008575_2022

Con una decisione rivoluzionaria depositata il 13 gennaio 2023, il giudice della Corte Suprema dello Stato di New York (NYS) Gerard Neri ha stabilito che l’obbligo vaccinale Covid-19 per gli operatori sanitari è da ritenere “nullo e senza effetto“.

La Corte ha ritenuto che il Dipartimento della Salute del NYS non avesse l’autorità per imporre tale mandato in quanto questo potere è riservato al legislatore statale.

Inoltre, la corte ha rilevato che il mandato era “arbitrario e capriccioso” in quanto i vaccini Covid-19 non fermano la trasmissione, viziando qualsiasi base razionale per un obbligo.

