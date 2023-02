“Attacco hacker in corso nel mondo. Migliaia di server compromessi” titola l’agenzia di stampa AGI pochi minuti fa.

https://www.agi.it/cronaca/news/2023-02-05/cybersecurity-acn-attacco-hacker-in-corso-nel-mondo-19964016/

La Francia è il paese più colpito, con Finlandia e Italia, ma i ransomware attivati hanno preso di mira anche le reti di Canada e Stati Uniti.

Lo rileva l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Preme evidenziare che in occasione dell’ultimo incontro del World Economic Forum (WEF) tenutosi a Davos dal 16 al 20 gennaio 2023, Klaus Schwab ha tenuto a ricordare di “prestare la massima attenzione allo spaventoso scenario di una attacco informatico globale che porterebbe al completo blocco dell’energia, trasporti e servizi ospedalieri. La nostra società è tutta interconnessa. La crisi Covid-19 sarebbe vista rispetto a questa crisi informatica come un piccolo incidente“.

