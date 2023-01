Daily Mail: “l’eccesso di mortalità in Inghilterra richiede una indagine urgente”

Lanciato nel 2003 dalla divisione digitale di Associated Newspapers guidata dall’amministratore delegato di ANM Andy Hart, il Daily Mail è stato trasformato in un sito gestito separatamente nel 2006 sotto la direzione di Martin Clarke e la direzione generale di James Bromley.

Adesso è il sito web di giornali in lingua inglese più visitato al mondo, con oltre 11 milioni di visitatori al giorno.

Quasi il 70% del suo traffico proviene da fuori del Regno Unito, principalmente dagli Stati Uniti.

Oggi il Daily Mail ha pubblicato un interessante articolo a firma di Shaun Wooller dal titolo “Massive Spike in excess deaths spatck calls for an urgente investigation“.

Fonte:

https://www.dailymail.co.uk/health/article-11671587/Massive-spike-excess-deaths-sparks-calls-urgent-investigation.html

I parlamentari hanno chiesto un’indagine urgente sull’impennata dei tassi di mortalità in Gran Bretagna: circa 17.381 decessi sono stati registrati in Inghilterra e Galles nei sette giorni fino al 13 gennaio 2023, ovvero 2.837 decessi sopra la media per il periodo dell’anno.

In questa settimana il Covid-19 ha rappresentato soltanto il 5% del totale, il che significa che altri fattori incidono sull’alto eccesso di mortalità.

Il ministro ombra laburista della sanità pubblica Andrew Gwynne ha dichiarato: “ci sono stati 50.000 morti in più di quanto ci saremmo altrimenti aspettati nel 2022. Escludendo la pandemia, questo è il dato peggiore dal 1951“.