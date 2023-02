Die Welt: “l’approvazione dei vaccini mRNA di Pfizer basata su documentazione parziale e falsa?”

“L’approvazione condizionata del vaccino mRNA Covodi-19 prodotto da Pfizer BioNTech potrebbe essersi basata su documentazione parziale ed errata“.

Non lo affermo certo io ma il prestigioso quotidiano tedesco Die Welt.

Fonte:

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus243820767/Corona-Impfstoff-Die-vielen-Ungereimtheiten-bei-der-Pfizer-Zulassungsstudie.html

A firma della giornalista Elke Bodderas il prestigioso quotidiano tedesco di stampo conservatore, fondato nell’allora zona occupata dal Regno Unito, ad Amburgo il edizione 2 aprile 1946, pubblica oggi un circostanziato articolo dal titolo “Le molte incongruenze nel trial di Pfizer“.

“Il vaccino mRNA di Biontech/Pfizer potrebbe essere stato approvato grazie a documentazione falsa. Ci sono crescenti dubbi sui dati dello studio autorizzativo di fase 3. Pfizer elude le accuse e si rifiuta di indagare” afferma la redattrice.

“In una sintesi di tutti i dati dello studio datati 11 agosto 2021 per la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, è stato registrato un solo caso di pericardite tra i soggetti vaccinati – aggiunge la Bodderas – sono dati falsi e Die Welt ha richiesto a Pfizer una dichiarazione scritta sulle moltissime incongruenza rilevate. La risposta è arrivata prontamente. Pfizer afferma che le autorità regolatorie di tutto il mondo hanno approvato il vaccino mRNA Covid-19 e queste approvazioni si basano su una valutazione solida e indipendente dei dati scientifici su qualità, sicurezza ed efficacia, incluso lo studio clinico di fase 3“.

L’articolo inchiesta si conclude con la riflessione da parte di Elke Bodderas che si domanda: “ma c’è stato tempo per una valutazione così solida da parte delle autorità? Le e-mail di EMA, rese disponibili per Die Welt, mostrano che FDA, MHRA ed EMA stessa avevano già concordato la data di approvazione, ancor prima di poter valutare i documenti presentati da Pfizer. Il tempo stringeva e non c’era tempo per controlli meticolosi e puntuali, a quanto pare, allora“.