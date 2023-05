Marco Capulli entra a far parte della famiglia di Arezzoweb Informa

Un volto noto aretino impegnato nel campo della comunicazione – che non conoscevo personalmente ma che ho seguito in video sin dai suoi esordi a 102TV – ha sempre rappresentato nel mio immaginario il concetto di rispetto, riservatezza e pacatezza.

Ecco, l’amico aretino di cui oggi ho il privilegio di anticipare il suo ingresso nella redazione di Arezzoweb Informa, ha nel suo DNA la capacità di bilanciare sempre il diritto all’informazione con la libertà di espressione.

Una persona libera, nel pensiero, nella scrittura e soprattutto in video.

Ha lavorato presso 102TV, TSDTV, Teletruria e collabora attualmente con ArezzoTV.

Da sempre promotore di una comunicazione costruttiva che cerca di fornire un’informazione corretta ed equilibrata.

Una informazione che mostra ciò che non va, ma anche ciò che si può fare per risolvere i problemi.

Un approccio alle notizie fatto di esempi positivi da seguire e a cui ispirarsi.

Amante e conoscitore del mondo che ruota attorno alla Giostra del Saracino ed alla squadra di calcio dell’Arezzo, non ha mai seguito il modello breaking news focalizzandosi su un numero minore di notizie e fornendo ai lettori/telespettatori un’informazione corretta e approfondita.

Lo vogliamo chiamare slow journalism, cioè informazione lenta che si focalizza su poche ma approfondite notizie del giorno?

E’ un privilegio per me oggi accogliere nella squadra/redazione di Arezzoweb Informa un nuovo collaboratore: MARCO CAPULLI.

L’informazione a cui si ispira Marco è da sempre stato teso a far riacquistare la fiducia nei media, facendo una chiara distinzione fra opinioni e giornalismo, con quest’ultimo che si basa su fatti veri e, perciò, incontestabili.

Una informazione trasparente che evita di comunicare una percezione distorta della realtà.

Una informazione chiara e diretta, tenace, puntuale sulla notizia ma riservata.

Autorevole, deciso, affidabile ed equilibrato.

Mi piace descrivere così Marco, felice che abbia deciso di collaborare con Arezzoweb Informa.

Di che cosa si occuperà Marco?

Sport, calcio, giostra del Saracino, e di tutto quello di cui riterrà opportuno occuparsi, con un taglio asciutto, onesto e nel rispetto dei lettori.

Come tutti i collaboratori di questa testata, garantirà imparzialità ed onestà intellettuale.

In altre parole prenderà atto delle proprie passioni, tenendo alta la guardia contro di esse e mettendo in guardia i suoi lettori contro i pericoli di parzialità.

Benvenuto Marco, a nome di tutta la redazione di Arezzoweb Informa.