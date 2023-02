Ucraina: Marco Travaglio vs Beppe Severgnini su LA7 – VIDEO

di Stefano Pezzola

“Per un anno chiunque abbia messo in dubbio che il Presidente Biden è un santo, veniva additato dal Corriere della Sera come un putiniano, in prima pagina” afferma Marco Travaglio ospite di Lilli Gruber su LA7 all’interno della trasmissione Otto e Mezzo.

“Siamo arrivati a qualificare come Fake News lo scoop di un premio Pulitzer perché non assecondava la propaganda della Casa Bianca” aggiunge il Direttore della versione cartacea de Il Fatto Quotidiano.

Il dato di fatto incontrovertibile che deve far riflettere – senza entrare in merito allo scontro televisivo tra Marco Travaglio e Beppe Severgnini sul quale ogni lettore, guardando attentamente il video, potrà maturare una propria personale opinione – è che provando a condividere sui social il video del giornalista Massimo Mazzucco dal titolo Ucraina 2023: un anno di bugie dopo poche ora ci imbattiamo nella censura dei fact checker che con uno stringato messaggio (vedi sotto) segnalano come falso il contenuto del video bloccandolo:



Si parla poco di censura e di libertà di stampa, sia nel mondo che soprattutto nel nostro Paese.

Fare il giornalista non è un lavoro semplice, in particolare quando si lotta per un mondo più giusto e meno falso e si decide di raccontare la verità senza maschere.

Quando si cerca di far luce su un problema, soprattutto se grave e di importanza comune, ancora troppo spesso e anche in paesi che oggi riteniamo democratici si rischia di incorrere in qualche forma di censura da parte del proprio editore.

Oppure, nei casi più gravi, si rischiano addirittura minacce.

Reporter Senza Frontiere (RSF), l’organizzazione non governativa che lotta contro la censura e la libertà di stampa nel mondo, ogni anno redige una classifica mondiale.

Mentre sul podio si piazzano Norvegia, Finlandia e Svezia, l’Italia conquista nell’anno 2021 solo il 41esimo posto, preceduta dal Burkina Faso (37esimo posto) e seguita dalla Sud Korea (42esimo posto).

Tra le regioni europee, solo la Germania occupa un ottimo 13esimo posto, mentre Inghilterra e Francia conquistano un 33esimo e un 34esimo.

Oggi è vietato anche ricordare che il Presidente ucraino Zelensky ha chiamato Edelweiss la sua 10ª Brigata d’assalto, utilizzando il nome di un’unità della Wehrmacht nazista che sterminò gli italiani durante la seconda guerra mondiale.

