A Bibbiena la fine dell’anno si festeggia con l’affidamento di lavori per 170 mila euro

In questi ultimi giorni dell’anno Bibbiena festeggia con l’affidamento di sei nuovi lavori per un totale di 170 mila euro.

Nello specifico si tratta di nuove asfaltature per un totale di 50 mila euro, di una sistemazione generale sui marciapiedi per 30 mila euro, di lavori ai cimiteri per 30 mila euro, alcuni interventi sulle fossette stradali per 30 mila euro,, manutenzione del verde per 20 mila euro e nuovi punti luce per 10 mila euro.

Gli asfalti interesseranno Bibbiena Stazione e le zone limitrofe di Soci come Poggiolo, Guazzi e altre.

I marciapiedi interesseranno le zone di Bibbiena Stazione e Soci, cos’ come la sistemazione ai vialetti nei cimiteri.

Per le fossette stradali gli interventi verranno concentrati nelle strade extra urbane di Campi, Marciano, Freggina e altre frazioni.

La manutenzione del verde pubblico riguarderà tutte le località del comune.

Per quanto riguarda i punti luce, dopo l’esecuzione del progetto, è stata fatta una mappatura delle zone dove mancano alcuni punti. Per queste zone l’amministrazione procederà a breve ad implementare l’esistente.

Tutti i lavori qui riportati verranno realizzati a partire dalla prossima Primavera.

Il Sindaco Daniele Bernardinicommenta: “Questa lista di lavori appaltati adesso, rappresenta qualcosa di molto importante per il territorio. Si tratta di manutenzioni straordinarie che da un lato migliorano la viabilità di certi tratti stradali, dall’altro anche la sicurezza. Nel complesso sono migliorie significative che facciamo sul territorio”.