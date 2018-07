A BPER Banca il ‘Welfare Awards’

Roma, 2 lug. – (AdnKronos) – Premio “Innovazione” a BPER Banca per aver sviluppato una serie di progetti in ambito welfare, tema ritenuto sempre più strategico per le risorse umane, quanto a engagement e produttività della propria forza lavoro. Il riconoscimento è stato assegnato a Milano in occasione della seconda edizione del “Welfare Awards 2018” che premia le aziende più virtuose nel campo del benessere organizzativo.

Ad essere premiate sono quelle aziende che hanno posto le persone al centro della propria attività. L’iniziativa nasce da un’idea di Easy Welfare Group, società specializzata nella gestione ed erogazione di servizi a favore dei dipendenti, con oltre 550 aziende clienti di diversi settori e dimensioni.

“BPER Banca si è distinta nel panorama italiano del welfare aziendale per la sua capacità di abbracciare a 360° il benessere organizzativo – dichiara Nelly Bonfiglio, direttore commerciale di Easy Welfare – Ogni anno gli Awards premiamo le eccellenze italiane del settore e, per il secondo anno consecutivo, BPER Banca ottiene un importante riconoscimento, segno di quanto l’azienda sia attenta ai propri collaboratori”.

Un premio che testimonia l’impegno profuso dal Gruppo a beneficio dei propri lavoratori. “Abbiamo dedicato particolare attenzione all’innovazione del nostro Piano Welfare, aggiornando il portale e rendendolo più user friendly e navigabile – spiega Giuseppe Corni, responsabile della Direzione Risorse Umane del Gruppo BPER – Abbiamo sviluppato un progetto di comunicazione interna originale e divulgativo e ampliato inoltre l’offerta di beni e servizi al fine di soddisfare il più possibile le differenti esigenze di ogni singola risorsa. E’ stato effettuato un grande investimento e stiamo studiando ulteriori miglioramenti”.

Lo sviluppo di iniziative di Welfare si inserisce per BPER Banca all’interno di una strategia complessiva di innovazione nella gestione delle risorse e di responsabilità sociale d’impresa, con l’obiettivo di valorizzare il proprio capitale umano e consentire un migliore e più sostenibile tenore di vita.