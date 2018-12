A Casa Bruschi l’Accademia dei Broccioni per il concerto di musica barocca

Giovedì 27 alle ore 21 a Casa Bruschi il tradizionale concerto

In occasione delle festività natalizie, giovedì 27 dicembre alle ore 21,00, la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, rinnova l’ospitalità all’Accademia dei Broccioni per il tradizionale concerto dedicato alla musica barocca, intitolato quest’anno “Alò… siamo del gatto! Disse il Bue all’Asinello”.

L’Accademia dei Broccioni è composta per lo più da aretini, per lo più emigranti, che ritornano ad Arezzo in occasione delle feste. Ormai si ritrovano da anni e ogni volta la combinazione è diversa e il repertorio variabile. La cosa che li accomuna è un interesse per la musica barocca su strumenti originali.

Il 27 dicembre a Casa Bruschi si esibiranno: Nicola Barbagli, oboi e flauti, Irene Biancalani, voce, Paolo Cantamessa, violino, Elena Gabbrielli, traversiere, Andrea Lattarulo, violoncello, Alessio Nocentini, clavicembalo, Rossella Pugnano, violino, Cecile Ross, viola, Matteo Saccà, violino e Francesco Tomei, contrabbasso, eseguendo musiche di G.Ph.Telemann, M.Praetorius, A.Vivaldi eN.Mateis.

A presentare l’eccezionalità della serata è l’organizzatore Alessio Nocentini, che racconta l’esperienza artistica dell’Accademia dei Broccioni con parole originali: “I Broccioni sono un po’ ovunque, questo lo sappiamo ormai, e da 4 anni si ritrovano ad Arezzo, per riabbracciare le Mamme, i Bomboloni di Stefano e i loro amati strumenti antichi. Come una carovana di Re Magi sperduta abbiamo deciso di buttare via il satellitare, ci siamo fatti un caffè d’orzo (corretto, s’intende) e ci siamo abbandonati alla tradizione: canzoni di nascita, ciaccone da ballo, pavane di addio… tutto come l’hanno visto loro, i veri protagonisti, quelli che riscaldavano la stanza. Hanno ballato e narrato storie per una notte intera per intrattenere gli inaspettati ospiti e il 27 dicembre alle 21 ascolterete quello che i Broccioni si ricordano di quella fantastica festa improvvisata. “Arrivano i Broccioni – Siamo del Gatto!” disse il Bue all’Asinello, e questo nuovo punto di vista sarà il filo conduttore dello spettacolo di quest’anno.”

Dato il numero limitato di posti, i biglietti sono già in vendita presso la Casa Museo Ivan Bruschi in Corso Italia 14.

Inizio dello spettacolo: ore 21.

Costo del biglietto: 10€ intero 8€ ridotto (minori di 18 anni)

Info e prenotazioni:

Fondazione Ivan Bruschi, Corso Italia 14 – Arezzo, tel. 0575/354126.

Aperti dal martedì alla domenica con orario 10.00-13.00 / 14.00-18.00