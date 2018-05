A fianco dell’Aism per altri 50 anni di impegno condiviso

Intanto buon compleanno. Un compleanno non qualsiasi per un associazione come l’Aism che da 50 anni porta avanti la sua battaglia contro una delle malattie più difficili, a fianco dei malati, e per sensibilizzare su cosa significa convivere quotidianamente con i suoi sintomi.

Il Comune di Arezzo non può che essere a fianco dell’iniziativa che la sezione Aism di Arezzo ha organizzato per sabato 26 maggio, durante il pomeriggio, in piazza San Jacopo, in occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla. Personalmente sarò in piazza ma mi preme rivolgere un invito a tutta la cittadinanza affinché partecipi con la consueta sensibilità. Quella che gli aretini dimostrano in ogni occasione. L’appuntamento, infatti, comprende una raccolta fondi il cui ricavato andrà alla ricerca scientifica, l’arma migliore per cercare di fronteggiare la sclerosi multipla.

L’amministrazione comunale è ancora una volta a fianco di iniziative che allargano lo sguardo sul mondo della disabilità. Un mondo che dobbiamo vedere con occhi inclusivi, perché queste persone sono madri e padri, ricercatori piuttosto che nuotatrici, citando i testimonial che appaiono in video. Sono accanto a noi ogni giorno e sabato dobbiamo dimostrare di essere noi accanto a loro.