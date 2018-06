A Porta Crucifera parte il tesseramento on line e con un click rinnovi la tua tessera

Associare la Giostra del Saracino alla tecnologia dei tempi moderni ma soprattutto a quella degli smartphone e di altri dispositivi sembra impossibile da immaginare o forse è meglio usare un’espressione al passato perché c’è qualcuno che oggi ha infranto anche questa barriera.

Il quartiere di Porta Crucifera un anno fa sperimentava una app “Eat rossoverde” che permette di prenotare il posto per i due grandi appuntamenti che mette in piedi nella settimana di giostra per centinaia e centinaia di appassionati, la cena propiziatoria e la cena del maccherone. Si può prenotare, pagare, scegliere il tavolo tutto con attraverso una semplice app sul tuo smartphone. Adesso l’ultima novità è la tessera on-line o meglio “Tessere”, “Donazioni” e “Affiliazioni”. Pochi click, pagamento tramite il circuito PayPal e la tessera è fatta o rinnovata comodamente seduti sul divano di casa o mentre sei in vacanza. Molte sono le combinazioni per prendere la tessera: il “Socio Baby” per coloro che non hanno ancora compiuto i 16 anni al costo di 10 euro, la “Junior” tra 16 e 17 anni a 20 euro, la classica “Socio Ordinario” a 20 euro con più di 18 anni e infine la “Socio Sotenitore” al prezzo minimo di 200 euro. Ma la novità non finisce qui perchè a Porta Crucifera si può affiliare anche “un Amico del Cuore” al prezzo di 10 euro. Come funziona la novità della tessera on line? Basta accedere al sito di Porta Crucifera e crcare nel menù la sezione tessramento. Adesso basta scegliere il tipo di tessera che si vuol sottoscrivere e compilare i campi richiesti come obbligatori e con un click si aggiunge al carrello la sottoscrizione fatta. Ultimo passaggio il pagamento che si può effettuare con il circuito PayPal e così la tessere è fatta. Con tre passaggi si può rinnovare la propria tessera oppure iscriversi all’albo soci per la prima volta. Nell’epoca dei social e della digitalizzazione la app “Eat rossoverde” e il “Tesseramento On LIne” proiettano Porta Crucifera in una dimensione nuova fino ad oggi mai utilizzata ma che, ne siamo certi, sarà di aiuto per il presente del quartiere ma determinante per il futuro di tutta la Giostra del Saracino in un mondo dove un “clik” ti semplifica e migliora la vita.