A Porta Sant’Andrea presentata la III° edizione del circuito “RUN TEN 2018”

È stata presentata sabato 14 aprile presso la sala-museo del Quartiere di Porta Sant’Andrea la III° edizione del “Tuscany Run Ten 2018”, circuito di corse podistiche che si snodano nella province di Arezzo e Siena.

A presentare il calendario ed il regolamento sono stati i responsabili del circuito Andrea Attempati e Filippo Ballotti insieme a tutti i rappresentanti delle società sportive organizzatrici: Amatori Podistica Arezzo, Atletica Sestini-Fiamme Verdi, Avis Foiano, La Chianina Running Montepulciano, Podistica Il Campino, Mens Sana Siena.

La terza edizione sarà composta da 13 gare, tra queste, 10 andranno a costituire il vero e proprio circuito oltre a 3 gare “bonus”. La classifica finale sarà data dalla somma dei punteggi totalizzati sulle prove. In ognuna di esse verrà assegnato un punteggio come segue: 1° class. 300 punti, 2° class. 299 punti, 3° class. 298 punti, 4° class. 297 punti, fino all’ultimo classificato. Dalla posizione n°301 in poi verrà assegnato sempre 1 punto. Vince chi totalizza il maggior numero di punti. Ogni partecipante concorrerà per la classifica della propria categoria, i tre (maschile e femminile) che otterranno più punti saranno esclusi dalle classifiche di categoria. Coloro che non prenderanno parte ad una gara, verranno assegnati zero punti. In caso di parità sul punteggio nella classifica finale, si farà riferimento alla data di nascita. Per entrare nella classifica finale, è necessario portare a termine 6 delle 10 gare ordinarie. Le 3 gare “bonus” assegnano 200 punti ciascuna, a tutti i partecipanti che taglieranno il traguardo e indipendentemente dall’ordine di arrivo di ciascuno (i punteggi delle gare bonus saranno assegnati solo agli atleti che rimarranno in classifica per la partecipazione ad almeno 6 delle 10 gare circuito).

Previsto, infine, il “Bonus Organizzatore”. A coloro che dimostreranno il proprio operato all’interno dell’organizzazione dei vari eventi, verrà assegnata la partecipazione a tale gara, come se avesse corso. Questo senza ottenere i punti gara, partecipando però al bonus presenza e di conseguenza al SuperPremio finale.

La sera della premiazione, sarà sorteggiato tra tutti coloro che avranno partecipato a tutte le 10 gare circuito più le tre gare Bonus, buono spesa per il valore di euro 300. La partecipazione all’estrazione sarà vincolata anche dalla presenza dell’atleta alla cena premiazione del 18 ottobre, pena perdita del diritto al premio.

Le premiazioni finali del 3° circuito Tuscany Run Ten si terranno il giorno 18 ottobre 2017 in occasione della cena finale presso il Centro Sportivo I Tigli “La Chianina” a Montepulciano (SI).

Queste le 10 corse in programma:

1) 22 aprile 2018, Corsa del Saracino 34° edizione;

2) 25 aprile 2018, Camminata del Donatore 45° edizione;

3) 29 aprile 2018, Ecocorsa del lago di Montedoglio, 9° edizione;

4) 12 maggio 2018, StraBucine Night Run, 5° edizione;

5) 20 maggio 2018, Corri al Boscatello, 16° edizione;

6) 2 giugno 2018, Ecogiro del Lago di Montepulciano, 8° edizione;

7) 14 giugno 2018, Memorial Carlo Fradelli, Quartiere di Porta sant’Andrea, 4° edizione;

8) 23 agosto 2018, Memoral Lorenzo Randellini, Quartiere di Porta Santo Spirito, 10° edizione;

9) 1 settembre 2018, Pace in Corsa, 5° edizione;

10) 9 settembre 2018, Corsa del Bastoncello, 15°edizione.

Queste le 3 gare “bonus”:

1) 9 giugno 2018, Chianti Trail Bibbiano, 1° edizione;

2) 23 settembre 2018, Ecopasseggiata degli Etruschi, 10° edizione;

3) 7 ottobre 2018, MontepulcianoRun, 3° edizione.

Info e dettagli sul sito www.tuscanyrunten.it.

Alle ore 20.30, poi, nella sala d’arme “Enzo Piccoletti” gli ospiti della presentazione hanno partecipato insieme ai quartieristi alla “Cena dello Sport”. Una serata all’insegna dello sport e della buona tavola.