A2A: in discarica solo 1% dei rifiuti, a Milano risorse per 565 mln euro (2)

(AdnKronos) – Nel 2017, nell’area metropolitana di Milano, è stato generato e distribuito valore per 565 milioni di euro con un incremento del 12% rispetto al 2016: 268 milioni spesi in forniture (il 62% dei quali a beneficio di micro e piccole imprese, con un incremento del 19%) e 246 milioni di euro erogati come costo del lavoro (+5%) ai 6.113 dipendenti impiegati sul territorio. Nel 2017 sono cresciute del 20% le assunzioni, complessivamente 606, il 44% delle quali under 30.

Anche lo scorso anno, in un’ottica di economia circolare, quasi la totalità (99,8%) dei rifiuti urbani raccolti nei comuni milanesi serviti da A2A è stata avviata a recupero di materia o energia. Milano rimane una delle metropoli europee più virtuose in termini di raccolta differenziata: il 53,8% a fine 2017 (59,4% al 31 maggio 2018 dopo le nuove indicazione sul metodo di calcolo introdotte dalla Regione Lombardia). E ancora: +39% energia rinnovabile fornita; +24% investimenti nei servizi per la città: illuminazione a led, miglioramenti rete elettrica, cestini intelligenti, antenne wifi.

Nel 2017, Banco dell’Energia Onlus, in collaborazione con Fondazione Cariplo, tramite il bando ‘Doniamo Energia’ ha individuato otto progetti nell’area metropolitana di Milano, stanziando 1,125 milioni di euro per aiutare le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale.