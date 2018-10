Aborto: Fioroni, cattolici ricchezza per Pd, non può tornare Pds

Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Le polemiche assurde e stucchevoli contro la capogruppo del Pd di Verona sono inaccettabili. La legge 194 interventi per una maternità e paternità responsabili, che peraltro prevede l’obiezione di coscienza, è perfettamente compatibile con azioni che incentivano il sostegno alla vita offrendo nel rispetto della piena libertà decisionale della donna, sostegno e aiuto, rappresentando un contributo vero all’autodeterminazione della madre che può liberamente decidere senza essere, in molti casi, pressata dal limite insormontabile del bisogno e necessità. Nelle battaglie, perché il figlio non rappresenti un lusso solo per chi può, tutto ciò è assai rilevante”. Lo afferma Giuseppe Fioroni, esponente del Pd.

“È incomprensibile -aggiunge- che nel Pd si ritorni a simili attacchi che ledono la libertà di coscienza e riportano indietro di decenni. I cattolici rappresentano una ricchezza per il Partito democratico e certe dichiarazioni e certi attacchi portati da candidati alla segreteria nazionale ci danno l’idea che qualcuno pensa di vincere il congresso aggiungendo una ‘s’ al Pd, tornando al Pds e costringendo il futuro dei democratici nell’angusto recinto di una datata e perdente sinistra”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...