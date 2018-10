Aborto: Fontana, mozione Verona per applicare 194

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Leggendo la mozione” approvata dal Consiglio comunale di Verona “non ho trovato nulla di scandaloso. E’ una mozione che vuole applicare la 194, nella prima parte in cui si parla del fatto che se si può aiutare una donna a scegliere per fare in modo che porti a termine la gravidanza, le siano dati degli strumenti”. Lo ha affermato il ministro per la Famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana, intervenuto nella sala del Cenacolo della Camera alla consegna del Premio “Aziende family friendly”, promosso dal Forum delle associazioni familiari del Lazio.

“Mi sembra che sia stata una polemica un po’ strumentale. Anche il fatto che la capogruppo del Pd abbia votato a favore -ha detto ancora l’esponente dell’esecutivo- è significativo che evidentemente così scandalosa non era. Mi sembra che sia stata una tempesta in un bicchiere d’acqua”.

