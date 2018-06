AccorHotels: concordata acquisizione 50% di Sbe (2)

(AdnKronos) – Questa partnership con AccorHotels, rileva Sam Nazarian, fondatore e direttore generale di Sbe, “segna una nuova tappa fondamentale nella storia di sbe. Questo impegno di investimento a lungo termine da parte di AccorHotels offrirà alla nostra società, ai suoi clienti e ai proprietari degli hotel l’accesso ad una rete internazionale di più grande scala, e contribuirà a concretizzare un’ambizione comune, quella di essere il migliore operatore d’hotellerie lifestyle sul mercato”.

“Sono molto felice di annunciare questa partnership strategica con uno dei Gruppi più innovativi al mondo nel panorama del lusso lifestyle”, sottolinea Sébastien Bazin, Presidente e Direttore Generale di AccorHotels. Il progetto, aggiunge, “segna una nuova tappa nel rafforzamento della presenza di AccorHotels in questo segmento in forte crescita, in particolare nelle maggiori città americane come Miami, Los Angeles e Las Vegas, ma anche in altre destinazioni internazionali. ‘Nuovo lusso’ è sinonimo di esperienze esclusive e di concept lifestyle indimenticabili: le insegne sba dispongono di un savoir-faire incomparabile, che completerà alla perfezione il portfolio AccorHotels. Il nostro impegno resta quello di proporre a ciascuno dei nostri clienti in tutto il mondo, una qualità di servizio ineguagliabile e esperienze alberghiere sempre aggiornate”.

La transazione è soggetta alle approvazioni normative. Dovrebbe essere completata entro il 31 luglio 2018.