Aeroporti: Aci Europe, a febbraio + 6,5% passeggeri

Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Continua la crescita del traffico negli aeroporti europei. A febbraio i passeggeri hanno registrato un incremento del 6,5% e le merci del 5,7%, rispetto allo stesso mese del 2017. E’ quanto emerge dal report mensile diffuso da Aci Europe, l’associazione degli aeroporti europei. Il traffico merci è aumentato del 5,7% e i movimenti di aeromobili del 3%.

A trainare la crescita è stato soprattutto il mercato non Ue che mostra un aumento del 10,8%, grazie soprattutto al balzo del 17,5% degli aeroporti turchi. Più contenuta la dinamica del mercato Ue che registra un progresso del 5,2%, in linea con l’aumento di gennaio. A pesare sono il fallimento di Monarch Airlines e di Air Berlin, in particolare negli aeroporti del Regno Unito e della Germania (Birmingham -5.5%, Dusseldorf -7.4% e Berlino Tegel -8.2%). A questo si aggiungono le avverse condizioni atmosferiche in Francia e in Irlanda.

Tra gli aeroporti italiani, le migliori performance sono state quelle, nel secondo gruppo (aeroporti dai 10 ai 25 milioni di passeggeri), di Milano Malpensa con un aumento del 13,9%, e nel terzo gruppo (5-10 milioni di passeggeri) di Napoli con un aumento del 41,5%.