Aeroporti: arriva a Firenze e Pisa progetto su autismo

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Da oggi sarà più facile l’accesso dei soggetti autistici presso gli aeroporti di Pisa e Firenze. E’ stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Firenze, alla presenza di Sara Funaro, Assessore alle attività sociali del Comune di Firenze, del Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, di Giovanna Laschena Vicedirettore Centrale Regolazione Economia e Vigilanza Aeroporti Enac, di Fabiola Cardea Direttore Aeroportuale Toscana, di Maria Carla Morganti Presidente dell’Associazione Autismo Firenze, di Valentina Petrini Vicepresidente del Centro Allenamente Scandicci e di Learco Bindi dell’Associazione “Il Principe e la Volpe”, il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto”, ideato dall’Enac con la collaborazione di Assaeroporti e delle società di gestione aeroportuale.

Il progetto è stato avviato in forma sperimentale sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e progressivamente adottato da altri scali nel corso degli anni successivi, è stato ideato al fine di garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità. Ad oggi il progetto Autismo è operativo presso gli aeroporti di: Bari, Brindisi e Foggia – Aeroporti di Puglia; Milano Bergamo – Sacbo; Olbia – Geasar; Roma Fiumicino e Roma Ciampino – Adr; Milano Malpensa e Milano Linate – Sea; Napoli – Gesac; Venezia – Save SpA., Pisa e Firenze – Toscana Aeroporti. Hanno, inoltre, aderito all’iniziativa e stanno procedendo con la fase d’implementazione i seguenti aeroporti: Genova – Aeroporto di Genova; Torino – Sagat; Bologna – Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna; Catania – Sac; Palermo – Gesap.

Per le persone autistiche compiere un viaggio aereo può rappresentare un’esperienza molto difficoltosa oltre a essere, nella maggior parte dei casi, un’esperienza del tutto nuova. Il progetto presentato oggi si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso in aeroporto ai soggetti autistici e alle loro famiglie, aiutandoli a vivere con serenità l’esperienza del viaggio aereo.

Correlati