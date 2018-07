Aeroporti: gli emiri di Dnata salgono al 70% di Airport Handling (2)

(AdnKronos) – Dnata sta già gestendo operativamente la società dalla prima acquisizione della quota del 30%, nel 2016. Quindi, assicura Sea, la salita nell’azionariato “non comporta alcuna modifica dell’assetto gestionale della società”. Airport Handling, che nel 2014 ha sostituito Sea Handling, offre una serie di servizi nelle aree passeggeri, rampa e bagagli a oltre 60 compagnie aeree che operano nei due aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. “L’ulteriore investimento di dnata in Airport Handling sottolinea il suo impegno nel mercato italiano, dove è presente anche con attività di catering in 22 aeroporti”, spiega una nota del gruppo di Dubai.

“Siamo fiduciosi che dnata e i nostri azionisti trarranno beneficio da questa acquisizione strategica, che conferma la nostra visione positiva e il nostro impegno nel mercato italiano. Lavoreremo sodo per continuare a offrire un servizio di qualità eccellente ai nostri clienti, cercando al contempo ulteriori opportunità di crescita nel paese”, è quanto afferma Stewart Angus, Divisional Senior Vice President di dnata, che oggi fornisce assistenza a oltre 300 compagnie aeree con servizi di handling, cargo e catering in 130 aeroporti in sei continenti.