Aeroporti: Indra completa test per gestione remota simultanea 3 scali (2)

(AdnKronos) – La piattaforma ha fornito anche altri strumenti, come il sistema di comunicazioni vocali per le operazioni aeree. Nell’ambito di questo progetto, Indra ha anche sviluppato un nuovo strumento di pianificazione e gestione, che presenta al controllore una cronologia in grado di aiutarlo a visualizzare in modo grafico e intuitivo i voli in sospeso sulla base delle informazioni disponibili di partenza e di arrivo.

Durante la simulazione tre controllori con una grande esperienza hanno lavorato su tre scenari diversi con traffico e complessità crescenti. Dopo gli esercizi, sono state condotte interviste per valutare aspetti quali la consapevolezza della situazione, i fattori umani, il carico di lavoro percepito, i limiti operativi, la fattibilità e gli strumenti per raggiungere una maggiore capacità di analisi. Il test ha fornito informazioni e risultati di grande valore, primo su tutti l’effettiva possibilità di gestire simultaneamente più aeroporti, fornendo una solida base su cui fondare i prossimi passi previsti dal progetto.

“Siamo molto felici che questi test abbiano dimostrato che siamo sulla strada giusta”, ha affermato Jan Østby, direttore dei servizi remoti di AVINOR ANS. “Il programma Remote Towers del fornitore norvegese di servizi di navigazione aerea prevede l’implementazione di questa tecnologia per la gestione di 15 aeroporti da un unico Remote Tower Center”.