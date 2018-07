Aggressione a Niccolò Bettarini, 4 fermi

Milano 2 lug. (Adnkronos) – Quattro persone sono state fermate nella notte dalla polizia per il , il figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato ieri all’alba vicino al locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e della Squadra mobile della Questura hanno sottoposto a fermo due giovani italiani di 24 e 29 anni e due cittadini di origine albanese, di 23 e 29 anni, “gravemente sospettati” dell’aggressione contro il 19enne, colpito con 11 coltellate al tronco e all’addome e ricoverato all’ospedale Niguarda – in prognosi riservata, ma non in gravi condizioni – in attesa di essere operato nei prossimi giorni per la lesione al nervo riportata all’arto superiore. Sono in corso, inoltre, gli accertamenti di natura amministrativa per un provvedimento del questore riguardante il locale.