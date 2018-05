Air France: Le Maire, non capisco rivendicazioni piloti, a rischio sopravvivenza

Parigi, 6 mag. (AdnKronos) – La sopravvivenza di Air France, alle prese con un’ondata di scioperi, “è a rischio”: “se non si faranno gli sforzi necessari per migliorare la competitività della compagnia e portarla ai livelli dei suoi principali concorrenti come Lufthansa scomparirà. E io non voglio che scompaia”. Così il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire nel corso di un’intervista al canale all news transalpino Bfm in merito alla situazione della compagnia aerea francese.

Il Ceo di Air France – Klm, Jean-Marc Janaillac, che venerdì ha annunciato le sue dimissioni dopo che i dipendenti hanno respinto la proposta della compagnia per risolvere il conflitto sociale, sottolinea Le Maire, “ha preso le proprie responsabilità. Ha preso un rischio facendo il referendum e ha perso. C’è della dignità nel suo gesto di trarre le conseguenze dell’esito del referendum”.