Air Italy: presenta nuovo 737 Max ad Airshow Farnborough (2)

(AdnKronos) – A giugno Air Italy ha inaugurato voli di lungo raggio che collegano Milano a New York quotidianamente e Miami quattro volte alla settimana. I nuovi collegamenti da Milano a Bangkok, Mumbai e Delhi inizieranno rispettivamente il 9 settembre, il 28 ottobre e il 30 ottobre.

La rete Air Italy comprende anche voli internazionali diretti da Milano Malpensa ad Accra, Cairo, Dakar, L’Avana, Lagos, Mombasa, Mosca e Zanzibar, e, dal suo hub Olbia Costa Smeralda, servizi di linea per tutto l’anno per Roma, Milano Linate e Milano Malpensa e quelli stagionali per una vasta gamma di destinazioni nazionali e regionali, come Londra e Mosca.

