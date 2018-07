Airbus: in prossimi 20 anni necessari 37.400 nuovi aerei (2)

(AdnKronos) – Airbus è già leader nel segmento Small (S) con l’A320neo e nel segmento Large (L) con l’A350-900. Per quanto riguarda il segmento Extra-Large (XL), il mercato degli aeromobili sostitutivi non è che agli inizi e offre opportunità per l’A350-1000, molto efficiente in combinazione con l’A380. Osservando più nel dettaglio le quattro segmentazioni, per il segmento Small, che copre generalmente il settore in cui la maggior parte degli attuali aeromobili a corridoio singolo è in competizione, Airbus prevede una richiesta di 28.550 nuovi aeromobili, che rappresentano oltre i tre quarti della domanda totale prevista.

Nel segmento Medium, per missioni che richiedono una maggiore flessibilità in termini di capacità e di autonomia, rappresentate dagli aeromobili widebody più piccoli e da quelli a corridoio singolo per il lungo raggio, Airbus prevede una domanda di 5.480 aeromobili di linea e cargo. Riguardo alla maggiore flessibilità in termini di capacità e di autonomia, per il segmento Large, in cui si trova attualmente la maggior parte degli A350, saranno necessari 1.760 aeromobili. Per il segmento Extra Large, che riflette in genere le missioni ad alta capacità e per il lungo raggio effettuate dalle tipologie di aeromobili più grandi, tra cui l’A350-1000 e l’A380, Airbus prevede una domanda di 1.590 aeromobili nei prossimi 20 anni.

Dei 37.390 nuovi aeromobili necessari, 26.540 risponderanno alla necessità di crescita e 10.850 andranno a sostituire gli aeromobili di vecchia generazione, meno efficienti in termini di consumi di carburante. Poiché la flotta mondiale sarà più che raddoppiata, e raggiungerà i 48.000 aeromobili, saranno necessari 540.000 nuovi piloti. Airbus continua a sviluppare le proprie attività di servizi per soddisfare le esigenze della sua crescente clientela.