Al via il cartellone “Natale a Castiglioni”

Luci accese sulle Torre del Cassero e inaugurazione della Casa di Babbo Natale, domani ore 18.30.

Con l’accensione delle luci sulla Torre del Cassero e l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, ore 18.30, prende il via ufficialmente il cartellone “Natale a Castiglioni”. La Casa di Babbo Natale, Corso Italia 91, nasce grazie all’impegno dei commercianti del Centro Commerciale Naturale, unitamente al contributo dell’Amministrazione Comunale e di alcune aziende private. L’intento è quello di coinvolgere gli alunni della scuola primaria del territorio di Castiglion Fiorentino, per far loro vivere ancora più da vicino la magia del Natale.



“Un ringraziamento a tutti i commercianti sia quelli del Centro Storico che quelli di Viale Mazzini e zone limitrofe che ancora una volta hanno fatto squadra realizzando eventi ed iniziative che rendono il paese vivo catturando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto” dichiara Devis Milighetti, assessore alle Attività Produttive.

Questo il programma di questo fine settimana:

08 DICEMBRE



MOSTRA SCAMBIO – CENTRO STORICO.



DICEMBRIGLIA – CENTRO STORICO. A cura del Rione Cassero





IL TEATRINO DI NATALE – Teatrino di San Francesco

Teatro per famiglie – Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso

Nella casa delle fiabe, dove le storie s’incrociano e si mescolano, Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei ed entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista. Per una volta sarà Pinocchio a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto!

09 DICEMBRE



SUPEREROI MARVEL DAL VIVO

Ospiti gli “Italian Superheroes”



Per la prima volta in toscana gli Italian Superheroes propongono un meraviglioso spettacolo con diversi personaggi come Spiderman, Batman e WanderWoman, Irone Man, Capitan America, Hulk etc… per intrattenere tutti i bambini e far divertire le famiglie.

Incontra i tuoi Super Eroi preferiti, chiedi un autografo con foto ricordo !!!

Spettacoli, coreografie, baby dance e Dj Set degli Eroi dai Club più famosi con Dj Madras.

Hanno calcato i palchi più importanti, sono stati protagonisti di video musicali, hanno fatto divertire le piazze più belle d’Italia, hanno fatto conoscere un nuovo mondo dell’intrattenimento….Sono tornati…più carichi che mai con nuove coreografie, nuove scenografie e nuove performance.

DICEMBRIGLIA – CENTRO STORICO. A cura del Rione Cassero

MUSEO – Aspettando il Natale. Un regalo speciale

Laboratorio: il bianco di un fiocco di neve.