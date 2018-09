Alimenti: Centinaio, più tutele per il riso italiano

Verona, 14 set. (AdnKronos) – Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio ha fatto visita nel pomeriggio di oggi, alla 52ª Fiera del Riso di Isola della Scala. Incontrando amministratori e risicoltori, ha affermato: “Per il riso italiano da un lato puntiamo sulla promozione, attraverso l’internazionalizzazione, portando i nostri produttori all’estero, dall’altro sulla tutela. L’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ndr) lavora quotidianamente per tutelare le eccellenze italiane dalla contraffazione e dall’italian sounding”.

Sui dazi zero, che hanno messo in difficoltà molti risicoltori, il Ministro ha sottolineato: “Stiamo lavorando per far sì che sia reintrodotta la clausola di salvaguardia. Riteniamo che sul riso che arriva dall’altra parte del mondo l’Europa debba reintrodurre i dazi che c’erano fino a poco tempo fa. Nel frattempo stiamo applicando ‘dazi sanitari’, facendo decine di controlli nei porti. Abbiamo già rimandato indietro due navi che non rispettavano le normative sanitarie del nostro Paese. Se qualcuno vuol far entrare in Italia riso o altri prodotti alimentari che non rispettano le norme, noi li rimandiamo indietro a tutela dei cittadini-consumatori”.

