Alitalia: Anzaldi (Pd), perché volo ad hoc per Ferragni e non per Papa?

Roma, 24 set. (AdnKronos) – “Questa mattina gli italiani hanno visto in tv Papa Francesco scendere, eccezionalmente, da una compagnia aerea che non è Alitalia”. Lo scrive su Istagram Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, a proposito della visita del Pontefice in Lettonia. “Circostanza rara se non addirittura inedita, che rende inevitabile una domanda: qual è il criterio in base al quale la compagnia di bandiera italiana decide di concedere un volo di linea a nota influencer o a una cantante e di non metterlo a disposizione per una visita ufficiale del Santo Padre?”, conclude.

