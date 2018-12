Alitalia: Booking.com diventa partner per prenotazioni alberghi (2)

(AdnKronos) – “Il nostro obiettivo è fornire la migliore e più completa esperienza di viaggio possibile ai clienti Alitalia, pertanto siamo orgogliosi di poter annunciare questa collaborazione commerciale con un leader mondiale dell’e-commerce nel settore dei viaggi”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Chief Business Officer di Alitalia. “Oltre al volo, ci sono numerosi componenti che entrano in gioco quando si pianifica un viaggio come, ad esempio, l’alloggio, l’assicurazione o il noleggio auto. Da oggi, grazie alla partnership con Booking.com i nostri clienti avranno a disposizione un’offerta di servizi extra ancora più ricca che si potrà prenotare semplicemente con pochi click su Alitalia.com”, ha aggiunto il manager.

“Siamo felici di annunciare la nostra collaborazione con Alitalia e non vediamo l’ora di iniziare ad aiutare i loro clienti a trovare l’alloggio ideale tramite questa nuova integrazione dei nostri servizi” ha affermato Ripsy Bandourian, Senior Director of Partnerships di Booking.com. “La nostra missione è quella di consentire ai viaggiatori di esplorare il mondo, grazie anche alle nuove sinergie con altre aziende leader, che rendono ancora più semplice trovare e prenotare la struttura perfetta. Ovunque le persone vogliano viaggiare, troveranno quello che cercano, che sia un appartamento alla moda a Roma o una villa in un angolo remoto delle Maldive”.