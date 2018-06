Alitalia: Fidanza (Fdi), Governo ci restituisca compagnia bandiera

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Il governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia sul decreto Alitalia. Ci auguriamo sia l’inizio di una nuova strategia per un rilancio vero e definitivo della compagnia. No allo spezzatino, tutela dei posti di lavoro e degli asset strategici, nuovo piano industriale incentrato sul ripristino delle più redditizie tratte a lungo raggio, ricerca di un partner industriale credibile e disponibilità a valutare il ritorno dello Stato fino al 25% del capitale sociale, no al dumping contrattuale delle compagnie low cost”. Così in una nota Carlo Fidanza, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Trasporti della Camera.

“Non c’è più tempo da perdere, i sei mesi di proroga del prestito-ponte passano in fretta: il governo si chiarisca le idee, dia un chiaro mandato ai Commissari e ci restituisca una compagnia di bandiera degna della settima potenza mondiale”, sottolinea.