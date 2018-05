(AdnKronos) – Gubitosi ha quindi voluto puntualizzare che “non sta a noi dire quale dovrà essere la nuova Alitalia”: “tra i poteri dei commissari non c’è l’indirizzo politico e noi non intendiamo fare il lavoro del Governo e non possiamo dire cosa si dovrebbe fare. Non sarebbe appropriato”. “Se ce lo chiedono, possiamo dare un’opinione” ha concluso.