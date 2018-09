Alitalia: in 3° trim. rivede utile, Gubitosi ‘più interessante per acquirenti’/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – “Abbiamo cercato di tenerla in vita” e “oggi Alitalia è sicuramente molto più interessante per un acquirente di quanto non lo fosse 12 mesi fa”, assicura Gubitosi. “Credo che Alitalia abbia bisogno di tre cose: mezzi finanziari per fare gli investimenti necessari; management; posizionamento” e sul posizionamento – spiega – “abbiamo elaborato un piano in continuità per farlo vedere ai potenziali investitori con una crescita del lungo raggio e il rafforzamento di Linate, che è stato sottoutilizzato e che va potenziato con più voli internazionali”.

Altro tema quello del personale, al quale Gubitosi riconosce il grande contributo dato nel miglioramento delle performance operative della compagnia. “Negli ultimi 10 anni sono stati sottoposti a uno stress enorme e non hanno neanche certezze sul futuro”, dice. “Il costo del lavoro in Alitalia -sottolinea ancora – non e’ il problema principale. E’ inferiore alle altre compagnie europee; e’ superiore, e sempre lo sara’, alle low cost” e, spiega “nell’ipotesi che continueremo a crescere, la cassa integrazione straordinaria per il personale di Alitalia si riassorbira’. Non lo vedo come un problema di lungo periodo”. Parole, queste, subito apprezzate dai sindacati di categoria che ora chiedono un confronto con l’azienda.

Disteso anche il clima in audizione. “Dopo tanti anni noto interventi politici e tecnici, non partisan. Come commissari notiamo un interesse forte e genuino di tutti. Alitalia e’ un asset del Paese, un interesse nazionale. Fa piacere vedere una politica con la ‘P’ maiuscola”, annota, infine, Gubitosi.

