Alitalia: M5S, nostro ok a proroga è atto responsabilità

Roma, 3 mag. (AdnKronos) – “Accettare la proroga sui termini delle procedure di cessione di Alitalia non significa che il M5S spinga per una cessione della compagnia di bandiera: si tratta di un atto di responsabilità nei confronti dell’azienda e di chi ci lavora, soprattutto alla luce dello stallo politico che viviamo”.Così in una nota i senatori M5S dell’VIII Commissione (Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazioni).

Sulla struttura commissariale e sul suo operato però, aggiungono, “vogliamo vederci chiaro, perché ci risulta molto strano che in un settore in grande crescita come quello del trasporto aereo, Alitalia continui a perdere soldi. Per questo nelle prossime settimane pensiamo anche ad audizioni calendarizzate e a tavoli con esperti: in questa fase delicata, chiediamo massima trasparenza sulla gestione dell’azienda e sull’intera procedura”.