Alitalia: Paleari, al 30 settembre in cassa disponibili 770 mln(3)

(AdnKronos) – Come ha indicato il commissario straordinario Stefano Paleari, considerando ammortamenti e costi finanziari, nel trimestre l’utile ante imposte si attesterebbe quindi a 24 milioni; conteggiando anche gli oneri finanziari sul prestito pubblico, l’utile ante imposte sarebbe pari a 2 milioni.

Un risultato “tanto piu’ significativo in quanto nel periodo il costo sostenuto dalla compagnia per il carburante e’ cresciuto di 38 milioni rispetto al terzo trimestre 2017”, ha detto Paleari. Inoltre, l’ebitda del periodo e’ aumentato a 87 milioni da 68 milioni.

Nei primi nove mesi del 2018, invece, Alitalia ha registrato un ebitda negativo pari a 37 milioni, che si confronta con i -258 milioni dello stesso periodo 2017. “Siamo vicini allo 0 che è l’obiettivo finale di un processo di risanamento”, ha detto Paleari. I ricavi complessivi sono aumentati nel periodo del 4,6% e i ricavi passeggeri sono cresciuti del 7%. Nei 9 mesi Alitalia ha trasportato 16,4 milioni di passeggeri, lo 0,4% in piu’ rispetto allo stesso periodo 2017 (+7,4% nel lungo periodo), con un load factor superiore all’80%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...