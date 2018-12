Alitalia: rinnova partnership con American Express (2)

(AdnKronos) – “American Express crede fermamente nel valore delle partnership che, da sempre, garantiscono il valore aggiunto della nostra offerta. Crediamo con altrettanta convinzione che le sinergie funzionino solo se fatte con leader di settore e Alitalia per noi rappresenta a pieno questa leadership tra i vettori – commenta Melissa Ferretti Peretti, Vice President, Country Manager Italia, Head of Consumer Germania e Austria di American Express – Siamo felici di aver prolungato questo storico rapporto che, siamo certi, continuerà a darci soddisfazioni. L’obiettivo del rinnovo sarà quello di far diventare questa sinergia più digitale e di convergere l’esperienza sul mobile, in linea con quelle che sono le esigenze dei viaggiatori e le strategie che stiamo attuando”.

“In questi 20 anni il legame tra Alitalia e American Express ha generato risultati straordinari, per le due società e per i nostri clienti, abituati al servizio di eccellenza garantito da questa partnership strategica”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Chief Business Officer di Alitalia. “Alitalia e American Express sono partner naturali e il valore di questa intesa conferisce ulteriore prestigio al Programma MilleMiglia che è ritornato al 100% di proprietà di Alitalia. Siamo convinti che grazie all’ulteriore rafforzamento di questa collaborazione continueremo a offrire ai clienti Alitalia e American Express servizi sempre più efficienti e mirati, con benefici sempre più esclusivi per i titolari”, ha concluso il manager.