Alitalia: sindacati, no spezzatino, proroga eviti cessioni speculative(2)

(AdnKronos) – Per i sindacati, la scelta di vendere la compagnia “deve essere agganciata ad un piano di sviluppo”. “Riteniamo – affermano – che salvare Alitalia e svilupparla è possibile e realistico” se le decisioni saranno orientate su uno “sviluppo industriale e commerciale che aumenti i ricavi che deve necessariamente passare per un massiccio piano di investimenti”, su “una gestione più oculata e che conti sulle proprie forze interne, con cui dare certezze al mercato e agli investitori basate sull’equilibrio economico-finanziario ottenuto con l’eliminazione dei sovra costi, di cui non fa parte il lavoro” e, ancora, sulla “certezza del costo riguardo il lavoro per almeno tre anni senza tagliare i salari ma recuperando in efficienza”.