Alleanza: domani in 120 piazze per la frase solidale più lunga del mondo

Milano, 28 set. (AdnKronos) – Sabato 29 settembre nel pomeriggio i bambini d’Italia saranno protagonisti di una grande coreografia solidale. In 120 piazze vi saranno 15.000 bambini che formeranno in contemporanea lettere viventi per comporre una frase lunga oltre 8.926 km. La regia è di Alleanza Assicurazioni che festeggia così i sui primi 120 anni di attività. E mentre i bambini si divertiranno a comporre #lafrasesuperlunghissima, i genitori potranno fare una donazione libera a favore dell’Albero della Vita, la onlus che sostiene le famiglie svantaggiate con bambini da 0 a 6 anni.

L’iniziativa rientra nel programma Ora di Futuro, un progetto educativo in collaborazione con The Human Safety Net, la Fondazione del Gruppo Generali a favore delle comunità. Dalle 15 sarà possibile accedere a laboratori di disegno dedicati ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, si potranno costruire palloncini creativi con il Baloon Master per assistere, alle 17,00, alla coreografia scenografica: i 120 bambini per ogni città che si uniranno in una catena di solidarietà dedicata appunto ai bambini meno fortunati, sottolineando l’evento con 15.000 palloncini ecologici che verranno lanciati in aria. L’elenco delle piazze è su http://www.alleanza120x120.it/

