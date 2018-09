Alleanza: festa record, in 120 piazze la frase solidale superlunghissima (2)

(AdnKronos) – “Siamo oggi in piazza per celebrare Alleanza e i 120 anni di Alleanza in un evento che per noi è molto importante perché si inserisce in un grande progetto per aiutare i bambini in difficoltà”, sottolinea Marco Sesana, amministratore delegato Generali Italia e country manager Italia.

L’evento ha infatti un importante risvolto sociale: Alleanza ha attivato, nelle 120 piazze coinvolte, una raccolta fondi a favore della fondazione L’Albero della Vita onlus che sostiene le famiglie svantaggiate, con bambini da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel programma Ora di Futuro, un progetto educativo sviluppato in Italia in collaborazione con The Human Safety Net, la fondazione del Gruppo Generali a favore delle comunità.

