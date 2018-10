Alluvione a Maiorca: 5 morti

Madrid, 10 ott. (AdnKronos) – Almeno cinque persone sono morte e diverse risultano disperse in seguito all’improvvisa alluvione che ha colpito ieri sera la comarca di Llevant nell’isola di Maiorca, alle Baleari. Un’enorme ondata di acqua fangosa ha sommerso la città di Sant Llorenc, a 60 chilometri da Palma, dopo che un torrente, secco durante la maggior parte dell’anno, è straripato per le piogge fortissime che si sono abbattute sull’isola ieri pomeriggio.

Secondo quanto riportato dai media locali, in poche ore sono caduti ben 220 mm di pioggia e le auto sono state spazzate via dalla furia delle acque. La Guardia Civil ha confermato un bilancio provvisorio di 5 morti. Due delle vittime, ha reso noto sindaco di Sant Llorenc, sono turisti britannici. Mentre sono cinque le persone che risultano ancora disperse, tra cui l’autista del taxi sul quale stava viaggiando la coppia di turisti.

Circa 300 operatori dei servizi di emergenza, della Guardia Civil, dei vigili del fuoco, della polizia locale e della Protezione civile, sono al lavoro nell’area colpita cercando di aiutare le persone intrappolate e individuare i dispersi.

