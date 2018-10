Amazon: licenzia dipendente che condivideva con terzi indirizzi clienti

Milano, 6 ott. (AdnKronos/Dpa) – Amazon ha licenziato un dipendente per aver condiviso con un venditore terzo gli indirizzi email di alcuni clienti, in violazione delle policy aziendali. “L’individuo responsabile di questo incidente è stato rimosso dal suo ruolo e stiamo sostenendo le forze dell’ordine nelle loro attività di indagini”, ha spiegato Amazon in una nota.

A essere ‘trafugati’ dall’impiegato sono stati solo indirizzi email, nessuna informazione o dato sensibile, ha precisato il colosso americano. Il venditore terzo è stato bloccato e il gruppo ha già iniziato a contattare i clienti-vittime per spiegare l’incidiente.

Un venditore terzo è un commerciante che vende i suoi prodotti attraverso la piattaforma web di Amazon: se ricevessero mail insolite, i clienti possono segnalare gli abusi a report-abuse@amazon.com.

Mi piace: Mi piace Caricamento...