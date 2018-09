Amazon: Martina incontra lavoratori, azienda rispetti accordo

Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Nel maggio scorso per la prima volta i lavoratori di Amazon Piacenza con le loro rappresentanze sindacali aziendali hanno strappato al colosso americano un accordo innovativo per fare avanzare i diritti e le tutele anche dentro queste grandi piattaforme logistiche globali”. Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, oggi a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza presso la sede di Amazon dove ha incontrato sindacati e lavoratori.

“Si tratta del primo accordo mai siglato da Amazon. In sintesi le rappresentanze dei lavoratori sono riuscite a regolare il lavoro notturno solo su base volontaria, a eliminare il turno fisso pomeridiano, ad aumentare la retribuzione del lavoro notturno disagiato, a ridistribuire i carichi di lavoro tra i due macro reparti, a programmare meglio il lavoro domenicale facendolo pesare meno nel complesso”.

“Ovviamente i problemi non sono spariti, tante questioni sono ancora aperte ma si tratta di un primo passo significativo che è nostro compito cogliere e valorizzare. Anche perché frutto proprio dell’attività sindacale in azienda. Ora Amazon rispetti l’accordo sottoscritto e lo applichi in tutte le sue parti; dia segnali coerenti e non perda tempo”, conclude.

