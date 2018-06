Ambiente: al via Summer School Eni-Unipa, 5 giorni su cambiamenti climatici

Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – Cinque giorni per analizzare il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale ma anche le possibili soluzioni offerte dalla ricerca. E’ questo l’intento della Summer School ‘Climate change and environmental pollution and restoration’ organizzata dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con Eni, da oggi fino al 29 giugno. Un’occasione di approfondimento per 25 ‘studenti’ – la scuola è a numero chiuso – fra dottori di ricerca, assegnisti e professionisti del settore che avranno l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei più importanti esperti e docenti universitari del settore italiani e internazionali.

Fra gli interventi previsti quelli di tre vincitori dell’Eni Award: il biologo marino Roberto Danovaro, la geologa canadese Barbara Sherwood Lollar che ha scoperto l’acqua più antica del mondo ed è impegnata nella ricerca dell’acqua su Marte, e Silvia Comba, vincitrice del premio Eni per i giovani ricercatori e che oggi sta sviluppando in Eni la sua ricerca. Da non perdere anche l’intervento del glaciologo di fama internazionale Peter Wadhams, da anni impegnato in operazioni di carotaggio nell’Artico grazie alle quali ha ricavato modelli validi per analizzare i cambiamenti climatici.