Ambiente: Costa, presto prima legge su mare e plastiche

Roma, 28 giu. (AdnKronos Salute) – “Penso di incardinare nelle prossime settimane la prima legge sul mare che parla in particolare della plastica in mare”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione dell’ottava edizione di Mediterraneo da remare. “Una legge che anticipa di 5 anni la direttiva europea” sul tema, ha aggiunto.

In attesa che la direttiva europea sul divieto dell’usa e getta venga applicata, “noi lo facciamo prima in Italia”, ha detto Costa.

“In quella legge – ha anticipato – inseriremo anche il primo step sull’economia circolare, cioè il riuso e il reimpiego delle plastiche”.