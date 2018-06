Amministrative: Bernini, coalizione centrodestra unica vincente

Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “Dopo il primo turno, anche ai ballottaggi delle comunali il centrodestra unito ha ottenuto una grande vittoria. L’arretramento del M5S e la disfatta del centrosinistra sconfitto nelle sue storiche roccaforti in Toscana, Piemonte e Umbria, sono la riprova che l’unica coalizione politica gradita nel Paese è quella formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, dalle altre forze politiche minori e dalle liste civiche che a livello territoriali si coalizzano in mondo vincente”. Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Senza l’apporto di Forza Italia, dei nostri candidati competenti e come tali riconosciuti dai cittadini la storia oggi sarebbe diversa. Credo che il dato politico che emerge sia chiaro. Gli elettori si riconoscono nella grande coalizione fondata e sostenuta da Silvio Berlusconi e in prospettiva anche a livello nazionale, è il centrodestra unito che potrà governare l’Italia dopo che si sarà esaurita l’attuale anomala esperienza di governo che già mostra le sue contraddizioni e incapacità nel fronteggiare la complessa situazione politica e economica che attraversiamo. Questo è ciò che ci chiede la maggioranza degli italiani, a noi tutti il compito di non deluderli”.